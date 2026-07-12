Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финском заливе из-за непогоды погибла женщина после плаванья на сапах

В Петербурге из-за непогоды пропала женщина, которая плавала на сапе.

Источник: Комсомольская правда

Одна женщина погибла, еще одна пропала без вести после того, как они отправились в плавание на сапе в Финском заливе во время непогоды. Об этом сообщили в местном МЧС.

Происшествие случилось в Ломоносовском районе Ленинградской области, в бухте Батарейная. Как сообщили в МЧС, две женщины отправились на сапе без спасательных жилетов и не вернулись на берег.

«МЧС России напоминает: находясь на воде, всегда используй спасательные жилеты. Сап — не игрушка, даже при небольшом волнении удержаться на нем сложно», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Спасатели уже нашли тело одной из женщин. В МЧС Ленобласти сообщили, что поиски второй продолжаются.

11 июля Петербург накрыли мощные ливни с грозами и ураганным ветром. В тот же день из-за непогоды в Петербурге 11 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше