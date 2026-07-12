В Финском заливе из-за непогоды погибла женщина после плаванья на сапах

Одна женщина погибла, еще одна пропала без вести после того, как они отправились в плавание на сапе в Финском заливе во время непогоды. Об этом сообщили в местном МЧС.
Происшествие случилось в Ломоносовском районе Ленинградской области, в бухте Батарейная. Как сообщили в МЧС, две женщины отправились на сапе без спасательных жилетов и не вернулись на берег.
«МЧС России напоминает: находясь на воде, всегда используй спасательные жилеты. Сап — не игрушка, даже при небольшом волнении удержаться на нем сложно», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».
Спасатели уже нашли тело одной из женщин. В МЧС Ленобласти сообщили, что поиски второй продолжаются.
11 июля Петербург накрыли мощные ливни с грозами и ураганным ветром. В тот же день из-за непогоды в Петербурге 11 самолетов ушли на запасные аэродромы.