Представитель певца Добрынина опровергла сообщения о его госпитализации

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Александру Добрынину резко стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь. Уточнялось, что 69-летний певец находился в своей квартире на юге Москвы, когда его состояние ухудшилось, у него возникли проблемы с сердцем.