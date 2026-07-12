Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель певца Добрынина опровергла сообщения о его госпитализации

Информация о госпитализации певца Александра Добрынина не соответствует действительности. Об этом в субботу, 11 июля, РИА Новости сообщила его представитель.

Информация о госпитализации певца Александра Добрынина не соответствует действительности. Об этом в субботу, 11 июля, РИА Новости сообщила его представитель.

По ее словам, артист чувствует себя нормально.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Александру Добрынину резко стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь. Уточнялось, что 69-летний певец находился в своей квартире на юге Москвы, когда его состояние ухудшилось, у него возникли проблемы с сердцем.

Музыкант получил широкую известность как солист ВИА «Веселые ребята». Он стал особенно популярен в конце 1980-х — начале 1990-х годов благодаря таким хитам, как «Розовые розы», «Рита-Маргарита».

До этого также стало известно, что народный артист РФ Евгений Стеблов был госпитализирован с подозрением на осложнение паховой грыжи. Врачи рассматривали возможность проведения операции.