Представитель певца Добрынина опровергла сообщения о его госпитализации

Информация о госпитализации певца Александра Добрынина не соответствует действительности. Об этом в субботу, 11 июля, РИА Новости сообщила его представитель.
По ее словам, артист чувствует себя нормально.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Александру Добрынину резко стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь. Уточнялось, что 69-летний певец находился в своей квартире на юге Москвы, когда его состояние ухудшилось, у него возникли проблемы с сердцем.
Музыкант получил широкую известность как солист ВИА «Веселые ребята». Он стал особенно популярен в конце 1980-х — начале 1990-х годов благодаря таким хитам, как «Розовые розы», «Рита-Маргарита».
До этого также стало известно, что народный артист РФ Евгений Стеблов был госпитализирован с подозрением на осложнение паховой грыжи. Врачи рассматривали возможность проведения операции.