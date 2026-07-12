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Охолощенная мина найдена в ливнёвке Ульяновска

В Ульяновске специалисты Росгвардии проверили сообщение о подозрительном объекте в ливневой канализации на Инженерном проезде.

В Ульяновске специалисты Росгвардии проверили сообщение о подозрительном объекте в ливневой канализации на Инженерном проезде. Как сообщили в региональном управлении ведомства, на место выехал инженер-сапёр ОМОН «Симбир».

В ходе осмотра специалист установил, что находка представляет собой охолощённую мину калибра 82 мм. Взрывчатых веществ в ней не оказалось, угрозы для окружающих предмет не представляет.

Обнаруженный боеприпас был передан в полицию для дальнейшей утилизации. Информация о том, как снаряд оказался в системе водоотведения, не уточняется.

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