Ребенка насмерть придавило деревом в Тверской области

В Тверской области начата доследственная проверка после гибели ребенка в результате падения дерева. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе», — говорится в сообщении.
Ребенка с травмами доставили в больницу. Однако спасти мальчика не удалось, он скончался, несмотря на усилия врачей.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее KP.RU сообщал, что Иркутской области во время сплава по реке Иркут утонул четырехлетний мальчик. За считанные секунды течение унесло малыша. Двое мужчин, бросившихся мальчику на помощь, тоже погибли в ледяной воде.