25 бригад восстанавливают энергоснабжение в Новгородской области после ливня

Непогода обрушилась на регион 11 июля. Энергетики незамедлительно начали восстанавливать повреждённые линии электропередачи. Для оперативного устранения аварий сформировали 25 бригад общей численностью 87 человек. В их распоряжении находится 28 единиц специализированной техники. Восстановительные работы продолжаются и завершатся только после того, как все обесточенные абоненты получат электричество.