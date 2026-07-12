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В Ленобласти две женщины вышли на сапе в Финский залив в непогоду — одна погибла

По информации МЧС по Ленинградской области, в акватории Финского залива в районе бухты Батарейная в условиях непогоды две женщины на сапбордах потерпели бедствие. Одна из них погибла, ведутся поиски второй.

Источник: Life.ru

«Поступило сообщение о том, что в непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой СЗ РПСО ПСП “Красная горка” обнаружено тело одной из женщин», — уточнили в ведомстве.

Ранее аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках расписания авиарейсов из-за непогоды. Время вылета некоторых рейсов могут перенести. Из-за неблагоприятных метеоусловий 11 самолётов, направлявшихся в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы. В ряде районов города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.

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