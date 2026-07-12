Автомобиль сбил подростка на электросамокате в Орехово-Зуеве

Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
— Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Орехово-Зуеве, в котором пострадал несовершеннолетний 11 июля в вечернее время около одного из домов на улице Лапина. По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Рено» совершил столкновение с 13-летним мальчиком, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на электросамокате, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Подросток получил телесные повреждения, его доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства произошедшего.
6 июля Павлово-Посадский городской суд арестовал мужчину по фамилии Самсонов, который на машине врезался в подростка на квадроцикле. В результате столкновения юноша умер. Трагедия произошла 3 июля. Тогда мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и столкнулся с квадроциклом, ехавшим в попутном направлении. Подростка доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.