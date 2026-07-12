Автомобиль сбил подростка на электросамокате в Орехово-Зуеве

6 июля Павлово-Посадский городской суд арестовал мужчину по фамилии Самсонов, который на машине врезался в подростка на квадроцикле. В результате столкновения юноша умер. Трагедия произошла 3 июля. Тогда мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и столкнулся с квадроциклом, ехавшим в попутном направлении. Подростка доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.