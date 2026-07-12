Девушка с телефоном снимала грозу на видео и чуть не поплатилась жизнью: от гибели ее спасли считанные метры

В Ленинградской области в субботу, 11 июля, бушевали ветер и гроза. Во время непогоды девушка снимала видео на телефон, когда прямо рядом с ней ударила молния. Об этом сообщает RT.
«Молния ударила в нескольких метрах от девушки под Петербургом», — говорится в сообщении.
Увидев вспышку, девушка не смогла скрыть испуг и закричала.
Кроме этого, по данным СМИ, молния ударила в шпиль Лахта-центра в Петербурге.
Как ранее сообщал KP.RU, две женщины отправились в плавание на сапе в Финском заливе во время непогоды. Одна из них погибла, судьба второй остается неизвестной. Спасатели продолжают ее поиски.
При этом в Пулково из-за приближающегося грозового фронта возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме.