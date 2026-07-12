Энергокризис в Крыму: власти Севастополя вынужденно ограничили подачу света

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем MAX-канале о временных ограничениях электроснабжения в городе. В своём обращении он пояснил, что мера носит вынужденный характер и необходима для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. По словам главы города, это делается для предотвращения аварий в общей энергосистеме.
На объектах введён особый режим работы, социальные учреждения переведены на резервные схемы питания. Губернатор также прокомментировал появившиеся в некоторых телеграм-каналах сообщения о якобы «взрыве» на Балаклавской ТЭС, назвав их ложью.
Развожаев попросил жителей с пониманием отнестись к временным трудностям. График энергоограничений, по его словам, будет опубликован в канале «Севастопольэнерго» после того, как станут известны объёмы и сроки ограничений.
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