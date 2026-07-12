Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергокризис в Крыму: власти Севастополя вынужденно ограничили подачу света

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем MAX-канале о временных ограничениях электроснабжения в городе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем MAX-канале о временных ограничениях электроснабжения в городе. В своём обращении он пояснил, что мера носит вынужденный характер и необходима для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. По словам главы города, это делается для предотвращения аварий в общей энергосистеме.

На объектах введён особый режим работы, социальные учреждения переведены на резервные схемы питания. Губернатор также прокомментировал появившиеся в некоторых телеграм-каналах сообщения о якобы «взрыве» на Балаклавской ТЭС, назвав их ложью.

Развожаев попросил жителей с пониманием отнестись к временным трудностям. График энергоограничений, по его словам, будет опубликован в канале «Севастопольэнерго» после того, как станут известны объёмы и сроки ограничений.

Ранее мы писали: В Севастополе объявили воздушную тревогу.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше