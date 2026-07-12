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Артамонов предупредил о ракетной угрозе: Липецкая область в «красной зоне»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ракетной опасности на всей территории региона.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ракетной опасности на всей территории региона. Глава области призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Тем, кто находится в зданиях, рекомендовано держаться подальше от окон и перейти в помещения со сплошными стенами ванную, коридор, туалет или кладовую. При наличии возможности советуют спуститься в подвал, приспособленный под укрытие.

Для тех, кто оказался на улице или в транспорте, власти рекомендуют покинуть автомобиль или автобус и укрыться в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе или специализированном убежище. Сигнал отбоя будет дан отдельно.

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