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В Финском заливе во время непогоды погибла женщина

Во время непогоды в акватории Финского залива пропали две женщины, которые катались на сапборде. Тело одной из них найдено. Поиски второй женщины продолжаются.

Во время непогоды в акватории Финского залива пропали две женщины, которые катались на сапборде. Тело одной из них найдено. Поиски второй женщины продолжаются.

«В непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Обнаружено тело одной из женщин», — сообщило управление МЧС по Ленинградской области.

Вечером 1 июля Санкт-Петербург накрыл мощный грозовой фронт. «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщал, что в некоторых районах города за 20 минут выпало около четверти месячной нормы осадков, а МЧС предупреждало о порывах ветра до 17 м/с. Несколько населенных пунктов остались без электричества. 11 самолетов, летевших в Санкт-Петербург, были перенаправлены на соседние аэропорты, еще 19 рейсов задержаны на вылет.

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