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В Севастополе отражают атаку БПЛА ВСУ, сбито 4 дрона

Системы противовоздушной обороны в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали пассажирский автобус у населённого пункта Старобешево, ранения получили девять человек. Инцидент произошёл на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово, автобус следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 года рождения, мужчина 2000 года рождения. Также пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, мужчины 1994, 1991, 1972 и 1955 годов рождения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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