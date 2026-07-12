Битцевского маньяка выдала записка последней жертвы

До этого у дела были тела, исчезновения, выжившие, районные разговоры о лесопарке. Но все это долго не становилось одной картой. Марина М. стала последней установленной жертвой не потому, что ее смерть была для системы важнее других, а потому что она оставила след, который нельзя было списать на случайность. Не общий типаж, не смутное подозрение, не слух. Конкретное имя.