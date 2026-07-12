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В пяти регионах России была объявлена ракетная опасность

В воскресенье, 12 июля, ракетная опасность была объявлена в пяти регионах: Мордовии, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской и Ульяновской областях. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Источник: Life.ru

Позже режим ракетной опасности был снят на территориях Мордовии, Воронежской и Ульяновской областей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали пассажирский автобус у населённого пункта Старобешево, ранения получили девять человек. Инцидент произошёл на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово, автобус следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 года рождения, мужчина 2000 года рождения. Также пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, мужчины 1994, 1991, 1972 и 1955 годов рождения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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