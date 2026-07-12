Стамбульский район Шишли атакуют скорпионы

В стамбульском районе Шишли в нескольких кварталах местные жители и очевидцы столкнулись с появлением скорпионов. Об этом сообщил портал Denge+ в своем аккаунте в социальной сети X.
В публикации, сопровождавшейся снимком черного членистоногого, говорится, что скорпионов видели в разных частях района. На данный момент сведений о пострадавших от возможных укусов не поступало. Официальные власти региона ситуацию пока не комментировали.
Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о совершенно другом регионе — в Анголе завершилась научная экспедиция, в ходе которой исследователи обнаружили 105 новых видов насекомых, а также паукообразных, включая бокоходов и кругопрядов. Несмотря на общую тему членистоногих, эти события не связаны между собой.
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