Стамбульский район Шишли атакуют скорпионы

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о совершенно другом регионе — в Анголе завершилась научная экспедиция, в ходе которой исследователи обнаружили 105 новых видов насекомых, а также паукообразных, включая бокоходов и кругопрядов. Несмотря на общую тему членистоногих, эти события не связаны между собой.