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Член экипажа судна в Ормузском проливе пропал без вести после атаки

В Ормузском проливе после атаки пропал член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе, утверждает центральное командование ВС США (CENTCOM).

Ранее телеканал Press TV сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений. Там отметили, что судно удалось остановить после нанесения по нему удара.

«Член экипажа… пропал без вести, и судно не может продолжать путь из-за пожара и серьезных повреждений в машинном отделении», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.

В свою очередь, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что контейнеровоз получил серьезные повреждения на корме в 9 морских милях (около 16 километров — ред.) к востоку от Омана, на борту возник пожар.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.

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