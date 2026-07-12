Член экипажа судна в Ормузском проливе пропал без вести после атаки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе, утверждает центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Член экипажа… пропал без вести, и судно не может продолжать путь из-за пожара и серьезных повреждений в машинном отделении», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.
В свою очередь, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что контейнеровоз получил серьезные повреждения на корме в 9 морских милях (около 16 километров — ред.) к востоку от Омана, на борту возник пожар.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.