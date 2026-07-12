SANA: в Сирии из-за затопления парома погибли двое детей

БЕЙРУТ, 12 июля. /ТАСС/. Паром врезался в мост в Сирии, двое детей погибли, семь взрослых пострадали, сообщило агентство SANA.
По его информации, после столкновения люди, находившиеся на борту, оказались в воде. Более 15 человек спасены, службы продолжают работу.
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