Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восстановлено движение по дороге через реку Правая в пригороде Хабаровска

Дорожное полотно размыло после резкого подъёма воды и проливных дождей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В пригороде Хабаровска завершили работы по восстановлению проезда через реку Правая. На двенадцатом километре трассы Красная Речка — Казакевичево дорогу размыло в результате проливных дождей и резкого подъема уровня воды. Вновь налажено сообщение с селами Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, снижение уровня воды позволило провести работы по восстановлению дорожного полотна в кратчайшие сроки. В ликвидации последствий задействовали тяжелую технику, благодаря которой дорогу отсыпали скальником, а на участке уложили семь водопропускных труб.

С сегодняшнего дня общественный транспорт курсирует по данному участку согласно штатному расписанию.

— Движение по размытому участку на 12-м километре трассы Красная Речка — Казакевичево восстановлено. Задача, которую поставил перед дорожниками губернатор Дмитрий Демешин, выполнена: люди снова имеют свободный проезд. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. После того как машины разъедутся, дорожники продолжат работы по укреплению тела объездной дороги, — отметили в министерстве транспорта Хабаровского края.

Напомним, что работы по восстановлению полотна ведутся и на участке дороги Биробиджан — Кукан. На данном участке два моста оказались повреждены в результате паводка. Здесь уже отсыпали размытые участки, что позволило обустроить временный проезд к поселку Кукан. Работы по строительству полноценной объездной дороги в районе моста через реку Быдыр завершат в ближайшее время.