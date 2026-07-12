Восстановлено движение по дороге через реку Правая в пригороде Хабаровска

В пригороде Хабаровска завершили работы по восстановлению проезда через реку Правая. На двенадцатом километре трассы Красная Речка — Казакевичево дорогу размыло в результате проливных дождей и резкого подъема уровня воды. Вновь налажено сообщение с селами Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, снижение уровня воды позволило провести работы по восстановлению дорожного полотна в кратчайшие сроки. В ликвидации последствий задействовали тяжелую технику, благодаря которой дорогу отсыпали скальником, а на участке уложили семь водопропускных труб.
С сегодняшнего дня общественный транспорт курсирует по данному участку согласно штатному расписанию.
— Движение по размытому участку на 12-м километре трассы Красная Речка — Казакевичево восстановлено. Задача, которую поставил перед дорожниками губернатор Дмитрий Демешин, выполнена: люди снова имеют свободный проезд. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. После того как машины разъедутся, дорожники продолжат работы по укреплению тела объездной дороги, — отметили в министерстве транспорта Хабаровского края.
Напомним, что работы по восстановлению полотна ведутся и на участке дороги Биробиджан — Кукан. На данном участке два моста оказались повреждены в результате паводка. Здесь уже отсыпали размытые участки, что позволило обустроить временный проезд к поселку Кукан. Работы по строительству полноценной объездной дороги в районе моста через реку Быдыр завершат в ближайшее время.