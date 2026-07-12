Восстановлено движение по дороге через реку Правая в пригороде Хабаровска

Напомним, что работы по восстановлению полотна ведутся и на участке дороги Биробиджан — Кукан. На данном участке два моста оказались повреждены в результате паводка. Здесь уже отсыпали размытые участки, что позволило обустроить временный проезд к поселку Кукан. Работы по строительству полноценной объездной дороги в районе моста через реку Быдыр завершат в ближайшее время.