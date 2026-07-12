Член пичугинской ОПГ пытался взыскать с СИЗО рубль за жару в камере

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пожизненно осужденный член «пичугинской» ОПГ Хадис Азизов требовал от государства 1 рубль за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре, однако его претензии признали необоснованными, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что Азизов подал иск к СИЗО и ФСИН России о взыскании компенсации в один рубль за нарушение норм температуры в камере следственного изолятора. Согласно материалам, осужденный настаивал, что с начала отопительного сезона температура в камере значительно превышала норму«, создавая “невыносимые условия”, однако лабораторные замеры, проведенные специалистами санитарно-эпидемиологического надзора, показали 21,5−21,8 градуса — в пределах допустимых норм СанПиН (18−24°C).
При этом в документах отмечается, что в камере работает приточно-вытяжная вентиляция, есть форточка, которую можно открывать, и сплит-система кондиционирования. Вместе с тем указывается, что жалоб от Азизова на духоту в администрацию следственного изолятора ранее не поступало.
Суд отказал Азизову в иске, тот пытался обжаловать решение, однако и апелляционный суд ему отказал.
В 2023 году Верховный суд Коми приговорил Азизова к пожизненному лишению свободы за организацию убийств в составе «пичугинской» ОПГ, которой руководил бандит Юрий Пичугин. В августе 2025 года Азизову добавили еще 11 лет и штраф в два миллиона рублей за убийство в 2003 году брата лидера конкурирующей группировки в Сыктывкаре и организацию убийства в 2010 году начальника УФСИН по Омской области в Волгограде.