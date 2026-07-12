Баскетболиста Кайну Рочфорда застрелили на турнире в Нью-Йорке

Ранее в американском городе Мирамар штата Флорида застрелили 21-летнюю блогершу Брианну Джонсон, известную в социальных сетях как DreamDoll Brii. Девушка находилась в лаймово-зелёном Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами, когда к машине подъехал белый седан. Неизвестные выпустили по внедорожнику более десяти пуль, после чего автомобиль съехал с перекрёстка и врезался в жилой дом. Джонсон погибла, а её спутников госпитализировали в критическом состоянии.