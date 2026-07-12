Львы утащили в лес и растерзали мальчика-паломника

По данным местных властей, хищник набросился на ребенка и утащил его в лесную чащу. Очевидцы и сотрудники экстренных служб пытались спасти мальчика, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. После инцидента доступ на паломнический маршрут был временно перекрыт.