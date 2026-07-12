Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львы утащили в лес и растерзали мальчика-паломника

В индийском штате Гуджарат на холме Гирнар в результате нападения льва погиб 12-летний мальчик.

В индийском штате Гуджарат на холме Гирнар в результате нападения льва погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла 11 июля во время паломничества, сообщает газета India Today.

По данным местных властей, хищник набросился на ребенка и утащил его в лесную чащу. Очевидцы и сотрудники экстренных служб пытались спасти мальчика, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. После инцидента доступ на паломнический маршрут был временно перекрыт.

Сотрудники лесного департамента начали масштабную поисковую операцию. Одного из львов, который, как предполагается, причастен к нападению, удалось поймать. Животное направлено на обследование. Власти также усилили меры безопасности в районе заповедника Гирнар.

Это уже шестой случай нападения львов на людей в данном регионе за последние неполные четыре недели.

Читайте также: Стрельба в Торонто унесла жизни двух человек.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!