Львы утащили в лес и растерзали мальчика-паломника

В индийском штате Гуджарат на холме Гирнар в результате нападения льва погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла 11 июля во время паломничества, сообщает газета India Today.
По данным местных властей, хищник набросился на ребенка и утащил его в лесную чащу. Очевидцы и сотрудники экстренных служб пытались спасти мальчика, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. После инцидента доступ на паломнический маршрут был временно перекрыт.
Сотрудники лесного департамента начали масштабную поисковую операцию. Одного из львов, который, как предполагается, причастен к нападению, удалось поймать. Животное направлено на обследование. Власти также усилили меры безопасности в районе заповедника Гирнар.
Это уже шестой случай нападения львов на людей в данном регионе за последние неполные четыре недели.
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