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Сестра пропавшего Героя РФ Асылханова сказала последние новости о поисках

Ровно 100 дней прошло с момента таинственного исчезновения в Юрге Героя России Алексея Асылханова в Юрге. Сестра пропавшего в эксклюзивном комментарии aif.ru поделилась последними новостями о поисках.

Источник: Аргументы и факты

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов ровно 100 дней назад, 3 апреля, вышел из дома в Юрге и пропал. Супруга мужчины рассказала, что он собирался на работу и ни в тот день, ни накануне не показывал какого-либо беспокойства.

Сестра пропавшего, Рената Асылханова, в эксклюзивном интервью aif.ru поделилась последними новостями о его поисках.

«Все так же полная тишина. Ни одного намека на то, что могло произойти. Странно тут все. Мы все так же надеемся на то, что живой», — сказала она.

Девушка добавила, что супруга брата прервала общение с его семьей.

«Вообще никаких связей. Она беременна, ребенок должен родиться в августе-сентябре», — добавила Рената Асылханова.

Исчезновение 23-летнего Героя России Алексея Асылханова шокировало небольшую Юргу. За более чем три месяца поисков не удалось обнаружить практически никаких следов. Известно, что в день исчезновения Алексея Асылханова зафиксировала камера видеонаблюдения. Он сел в остановившуюся рядом темную машину, установить марку и номер которой не удалось.