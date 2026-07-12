Сестра пропавшего Героя РФ Асылханова сказала последние новости о поисках

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов ровно 100 дней назад, 3 апреля, вышел из дома в Юрге и пропал. Супруга мужчины рассказала, что он собирался на работу и ни в тот день, ни накануне не показывал какого-либо беспокойства.
Сестра пропавшего, Рената Асылханова, в эксклюзивном интервью aif.ru поделилась последними новостями о его поисках.
«Все так же полная тишина. Ни одного намека на то, что могло произойти. Странно тут все. Мы все так же надеемся на то, что живой», — сказала она.
Девушка добавила, что супруга брата прервала общение с его семьей.
«Вообще никаких связей. Она беременна, ребенок должен родиться в августе-сентябре», — добавила Рената Асылханова.
Исчезновение 23-летнего Героя России Алексея Асылханова шокировало небольшую Юргу. За более чем три месяца поисков не удалось обнаружить практически никаких следов. Известно, что в день исчезновения Алексея Асылханова зафиксировала камера видеонаблюдения. Он сел в остановившуюся рядом темную машину, установить марку и номер которой не удалось.