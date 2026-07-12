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В Сирии при крушении парома на Евфрате погибли двое детей

Два ребёнка погибли после столкновения речного парома с мостом через Евфрат в Сирии.

Источник: Аргументы и факты

В Сирии произошла трагедия на реке Евфрат: речной паром с пассажирами столкнулся с мостом и затонул. По данным службы гражданской обороны, в результате происшествия погибли двое детей.

По предварительной информации, на борту находились не менее 35 человек. После столкновения с военным мостом судно ушло под воду, что привело к масштабной спасательной операции.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 15 пассажиров, семеро из них были госпитализированы в национальную больницу города Дейр-эз-Зор. Поиски остальных людей продолжаются, их местонахождение пока остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии 15-летний подросток погиб, купаясь в реке Маруха.

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