В Сирии при крушении парома на Евфрате погибли двое детей

В Сирии произошла трагедия на реке Евфрат: речной паром с пассажирами столкнулся с мостом и затонул. По данным службы гражданской обороны, в результате происшествия погибли двое детей.
По предварительной информации, на борту находились не менее 35 человек. После столкновения с военным мостом судно ушло под воду, что привело к масштабной спасательной операции.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 15 пассажиров, семеро из них были госпитализированы в национальную больницу города Дейр-эз-Зор. Поиски остальных людей продолжаются, их местонахождение пока остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии 15-летний подросток погиб, купаясь в реке Маруха.