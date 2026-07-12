Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ормузском проливе после атаки пропал член экипажа контейнеровоза

Член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

После атаки на контейнеровоз GFS Galaxy, следовавший под флагом Кипра через Ормузский пролив, пропал без вести один из членов экипажа. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

По данным американских военных, судно получило серьезные повреждения, в том числе в машинном отделении, где возник пожар. Из-за последствий инцидента контейнеровоз не может продолжить плавание.

Управление морских торговых операций Великобритании также подтвердило, что судно было повреждено примерно в девяти морских милях к востоку от побережья Омана. По информации ведомства, основной ущерб пришелся на кормовую часть, где после атаки вспыхнуло возгорание.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединённых Штатов.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше