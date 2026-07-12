В Ормузском проливе после атаки пропал член экипажа контейнеровоза

После атаки на контейнеровоз GFS Galaxy, следовавший под флагом Кипра через Ормузский пролив, пропал без вести один из членов экипажа. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.
По данным американских военных, судно получило серьезные повреждения, в том числе в машинном отделении, где возник пожар. Из-за последствий инцидента контейнеровоз не может продолжить плавание.
Управление морских торговых операций Великобритании также подтвердило, что судно было повреждено примерно в девяти морских милях к востоку от побережья Омана. По информации ведомства, основной ущерб пришелся на кормовую часть, где после атаки вспыхнуло возгорание.
Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединённых Штатов.