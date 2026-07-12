В Сирии два ребёнка погибли при столкновении парома с мостом

«Речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Два ребёнка погибли», — уточнили спасатели.
Сотрудники гражданской обороны спасли 15 пассажиров. Семь пострадавших поступили в национальную больницу Дейр-эз-Зора, сообщил директор учреждения Обейда Абдераззак.
Спасатели продолжают искать других людей, которые находились на пароме. Причины столкновения пока не установили.
Ранее в Якутии опрокинулась лодка «Обь» с пятью людьми, которая следовала из села Хатыстыр по реке Алдан. Самостоятельно выбраться на берег смог только один пассажир. Спасатели и волонтёры нашли тела двух мужчин на дне реки в районе села Угоян, после чего погибших опознали родственники.
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