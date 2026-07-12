В Сирии два ребёнка погибли при столкновении парома с мостом

Ранее в Якутии опрокинулась лодка «Обь» с пятью людьми, которая следовала из села Хатыстыр по реке Алдан. Самостоятельно выбраться на берег смог только один пассажир. Спасатели и волонтёры нашли тела двух мужчин на дне реки в районе села Угоян, после чего погибших опознали родственники.