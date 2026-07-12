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Угрожавшего женщине пневматическим пистолетом мужчину задержали в Приморье

Полицейские быстро вычислили и поймали 35-летнего хулигана.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, который устроил переполох на улице Часовитина. В соцсетях очевидцы опубликовали сообщение о том, что неизвестный ходит по улице с предметом, похожим на пистолет, и угрожает прохожей женщине. Информация мгновенно разлетелась по городу, и сотрудники полиции взяли ситуацию на контроль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Вскоре в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило официальное заявление от 26-летней жительницы краевой столицы. Девушка рассказала, что к ней подошел незнакомый мужчина и начал угрожать предметом, визуально напоминающим боевой пистолет. Испуганная женщина немедленно обратилась за помощью.

Полицейские оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника — им оказался 35-летний местный житель. Его задержали на месте преступления, а предполагаемое оружие изъяли и отправили на экспертизу.

По результатам исследования выяснилось, что это был пневматический пистолет. Следственные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы.