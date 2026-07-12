Угрожавшего женщине пневматическим пистолетом мужчину задержали в Приморье

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, который устроил переполох на улице Часовитина. В соцсетях очевидцы опубликовали сообщение о том, что неизвестный ходит по улице с предметом, похожим на пистолет, и угрожает прохожей женщине. Информация мгновенно разлетелась по городу, и сотрудники полиции взяли ситуацию на контроль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".