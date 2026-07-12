Два человека погибли при стрельбе в канадском Торонто

Ранее в городе Риттман американского штата Огайо при стрельбе погибли четыре человека. Полицейские прибыли к жилому дому после сообщения о выстрелах и вступили в перестрелку с подозреваемым. Один сотрудник полиции погиб, ещё четверо получили ранения, а нападавшего застрелили.