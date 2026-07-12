Шторм оставил без света более 8 тысяч домов в Эстонии

Сильный шторм привел к масштабным перебоям с электроснабжением в Эстонии. По данным национального оператора энергосетей Elektrilevi, без электричества остались свыше восьми тысяч домохозяйств.
Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы в северо-восточных и юго-восточных районах страны. Из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий были нарушены линии электропередачи, что вызвало массовые отключения.
По информации местных СМИ, штормовой фронт продолжает движение через территорию Эстонии. Энергетические службы следят за обстановкой и работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах.
Ранее на Калининградскую область обрушился сильнейший за последние 50 лет шторм. В некоторых районах высота волн достигала 5 метров.