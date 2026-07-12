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Шторм оставил без света более 8 тысяч домов в Эстонии

В Эстонии более восьми тысяч домов остались без света из-за шторма.

Источник: Аргументы и факты

Сильный шторм привел к масштабным перебоям с электроснабжением в Эстонии. По данным национального оператора энергосетей Elektrilevi, без электричества остались свыше восьми тысяч домохозяйств.

Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы в северо-восточных и юго-восточных районах страны. Из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий были нарушены линии электропередачи, что вызвало массовые отключения.

По информации местных СМИ, штормовой фронт продолжает движение через территорию Эстонии. Энергетические службы следят за обстановкой и работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах.

Ранее на Калининградскую область обрушился сильнейший за последние 50 лет шторм. В некоторых районах высота волн достигала 5 метров.