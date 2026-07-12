Пропал после бара: раскрыты последние часы жизни 27-летнего актера Брейкина

«Нашли его возле торгового центра в 4 утра, неопознанный иностранный гражданин без сознания, доставили в госпиталь… судороги, кровотечение. В 13 часов запись о том, что человека не стало. До этого вечером он от друзей поехал один в бар. Всегда сам все, один. Они его потом искали. На фото из госпиталя трубочка во рту была», — рассказала Татьяна.