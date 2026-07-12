Пропал после бара: раскрыты последние часы жизни 27-летнего актера Брейкина

Российский актёр театра и кино Дмитрий Брейкин, известный по сериалам «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел», погиб в возрасте 27 лет в Таиланде.
Еще неделю назад он публиковал яркие фотографии с пляжа, а сегодня его родные решают вопрос о транспортировке тела на родину.
Подробности трагедии — в эксклюзивном материале aif.ru.
Первое известие о смерти.
Первое сообщение о смерти актера опубликовал Новгородский академический театр драмы имени Фёдора Достоевского.
В театре отметили, что Брейкин пришёл в труппу в 2020 году и сыграл целый ряд ярких ролей.
Смерть молодого актёра стала большой неожиданностью для его родных, друзей и коллег.
Позже смерть Брейкина в беседе с aif.ru подтвердили его родственники. О причинах смерти сообщили коротко.
«Он ещё в Таиланде. Нам сказали, что у него произошло кровотечение в желудок, остановка сердца», — сообщил aif.ru родственник актёра Александр.
Что произошло в ночь трагедии.
Умерший в Таиланде российский актёр Дмитрий Брейкин перед смертью пошёл один в бар, рассказала его мама Татьяна.
«Нашли его возле торгового центра в 4 утра, неопознанный иностранный гражданин без сознания, доставили в госпиталь… судороги, кровотечение. В 13 часов запись о том, что человека не стало. До этого вечером он от друзей поехал один в бар. Всегда сам все, один. Они его потом искали. На фото из госпиталя трубочка во рту была», — рассказала Татьяна.
По словам его родных, Дмитрий почувствовал себя плохо ночью 10 июля в Таиланде. Незадолго до этого он ушёл от друзей и отправился в местный бар.
«Он вышел из бара, позвонил человеку в Санкт-Петербург. А около 4-х утра его нашли без сознания», — сообщила Татьяна.
Реакция близких и коллег.
Внезапная смерть актёра стала большой неожиданностью для его друзей и коллег. Они вспоминают его исключительно как талантливого и светлого человека.
«Димка такой был у нас безотказный! Хороший парень, не уберегли мы его!» — добавила его мама.
В его фильмографии — 19 фильмов и сериалов, в том числе «Такси под прикрытием», «Блиндаж», «Страх над Невой», «Тюльпаны», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Охота на певицу», «Ментовские войны» и другие.
Последний пост на странице Брейкина в его личном блоге датирован 23 мая. В нём он рассказал о начале съёмок фильма «Ханна» о Великой Отечественной войне.
Актер рассказал, что в основе сюжета кинокартины — история о маленькой девочке, чья жизнь резко меняется с началом Второй мировой войны. Брейкин анонсировал, что в широкий прокат фильм выйдет 29 апреля 2027 года.
Что известно о здоровье актёра.
Актёр перед смертью жаловался на проблемы со здоровьем, сообщила его мама Татьяна.
«Он не был здоров, когда полетел в Таиланд, жаловался на изжогу», — уточнила она.
Предварительно, у него произошло желудочное кровотечение, которое привело к остановке сердца.
Транспортировка тела и прощание.
Сейчас родные решают вопрос о транспортировке тела в Россию. Дата прощания с актёром пока не известна.
«Он ещё в Таиланде. Оформляется доставка тела в Россию», — сообщил aif.ru его родственник Александр.
Мама Дмитрия Татьяна уточнила, что информация о транспортировке тела появится только в понедельник, 13 июля.
Гибель 27-летнего Дмитрия Брейкина в Таиланде — нелепая и трагическая случайность. Молодой, талантливый актёр, который только начинал свой путь в кино и театре, ушёл из жизни так внезапно.
Жалобы на изжогу, которые он игнорировал, могли быть симптомом серьёзного заболевания. Теперь его родным предстоит перевезти тело в Россию и организовать похороны. Коллеги и зрители запомнят его как светлого и безотказного человека.