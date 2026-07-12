Полиция задержала 92 человека после рейдов против уличных гонок

Полиция канадского региона Пил задержала 92 человека по итогам масштабной операции против нелегальных уличных гонок и опасного вождения. Результаты рейдов, проведенных в рамках специального проекта ERASE, правоохранители обнародовали 11 июля.
Полицейские проверяли места, где собирались участники заездов, осматривали автомобили и патрулировали участки дорог, на которых водители регулярно совершали опасные маневры. Операция была направлена против гонок на трассах общего пользования, создававших угрозу другим участникам движения.
Задержанным вменяют уголовные и административные нарушения. Процессуальный статус каждого фигуранта определяется отдельно с учетом обстоятельств конкретного эпизода и собранных доказательств. Часть автомобилей изъяли, другие машины отправили на штрафные стоянки.
Расследование продолжается. Следователи анализируют записи с дорожных камер, изучают другие видеоматериалы и проверяют показания очевидцев. После завершения этой работы по отдельным эпизодам водителям могут предъявить дополнительные обвинения.
Полиция намерена продолжить рейды против нелегальных заездов. Особое внимание правоохранители уделят предполагаемым организаторам гонок, а также владельцам автомобилей, которые, по данным полиции, сознательно перекрывали движение для проведения заездов.
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