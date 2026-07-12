Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала 92 человека после рейдов против уличных гонок

Полиция канадского региона Пил задержала 92 человека по итогам масштабной операции против нелегальных уличных гонок и опасного вождения.

Полиция канадского региона Пил задержала 92 человека по итогам масштабной операции против нелегальных уличных гонок и опасного вождения. Результаты рейдов, проведенных в рамках специального проекта ERASE, правоохранители обнародовали 11 июля.

Полицейские проверяли места, где собирались участники заездов, осматривали автомобили и патрулировали участки дорог, на которых водители регулярно совершали опасные маневры. Операция была направлена против гонок на трассах общего пользования, создававших угрозу другим участникам движения.

Задержанным вменяют уголовные и административные нарушения. Процессуальный статус каждого фигуранта определяется отдельно с учетом обстоятельств конкретного эпизода и собранных доказательств. Часть автомобилей изъяли, другие машины отправили на штрафные стоянки.

Расследование продолжается. Следователи анализируют записи с дорожных камер, изучают другие видеоматериалы и проверяют показания очевидцев. После завершения этой работы по отдельным эпизодам водителям могут предъявить дополнительные обвинения.

Полиция намерена продолжить рейды против нелегальных заездов. Особое внимание правоохранители уделят предполагаемым организаторам гонок, а также владельцам автомобилей, которые, по данным полиции, сознательно перекрывали движение для проведения заездов.

Читайте также: Битцевского маньяка выдала записка последней жертвы.