В Китае участок дороги обрушился вместе с тремя автомобилями, погиб один человек

На опубликованных кадрах запечатлено, как в провале дорожного полотна лежат автомобили, на которых стоят люди. Позднее потерпевших вытащили посредством лестниц и верёвок. По предварительным данным, жертвой происшествия стал один человек. Ещё двое получили травмы.