В Китае участок дороги обрушился вместе с тремя автомобилями, погиб один человек

Три машины провалились в дыру. Видео © X / 韭菜兄弟
На опубликованных кадрах запечатлено, как в провале дорожного полотна лежат автомобили, на которых стоят люди. Позднее потерпевших вытащили посредством лестниц и верёвок. По предварительным данным, жертвой происшествия стал один человек. Ещё двое получили травмы.
Ранее Life.ru писал, что на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Талицком районе Свердловской области произошёл провал дорожного полотна. Причиной стал резкий подъём уровня воды в реке Куяр. Участок трассы был полностью перекрыт днём ранее из-за перелива воды.
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