100 дней поисков: что известно об исчезновении Героя России Асылханова

Участник специальной военной операции, Герой России Алексей Асылханов 3 апреля вышел из своего дома в городе Юрга Кемеровской области и исчез. Супруга мужчины рассказала, что он собирался на работу — ни в тот день, ни накануне он не проявлял никакого беспокойства, не говорил о проблемах или о том, что планирует куда-то уехать. Но с тех пор о нём нет никаких известий. Телефон молчит, банковские карты не используются, он не выходил на связь ни с кем из родных и знакомых.