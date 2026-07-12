100 дней поисков: что известно об исчезновении Героя России Асылханова

Ровно 100 дней назад, 3 апреля, из дома в Юрге вышел и бесследно исчез участник СВО, Герой России Алексей Асылханов. С тех пор о нём нет никаких вестей. Сестра пропавшего, знакомая семьи и криминалист в эксклюзивных комментариях aif.ru рассказали о поисках, странных обстоятельствах и версиях исчезновения.
Сто дней тишины и надежды.
Участник специальной военной операции, Герой России Алексей Асылханов 3 апреля вышел из своего дома в городе Юрга Кемеровской области и исчез. Супруга мужчины рассказала, что он собирался на работу — ни в тот день, ни накануне он не проявлял никакого беспокойства, не говорил о проблемах или о том, что планирует куда-то уехать. Но с тех пор о нём нет никаких известий. Телефон молчит, банковские карты не используются, он не выходил на связь ни с кем из родных и знакомых.
В эксклюзивном интервью aif.ru сестра пропавшего, Рената Асылханова, поделилась последними новостями о ходе поисков.
«Все так же полная тишина. Ни одного намёка на то, что могло произойти. Странно тут всё. Мы всё так же надеемся на то, что живой», — сказала она.
По словам Ренаты, связь с супругой брата практически прервана. Женщина перестала общаться с семьёй Асылхановых, что вызывает дополнительные вопросы. «Вообще никаких связей. Она беременна, ребёнок должен родиться в августе-сентябре», — добавила сестра пропавшего. Эта деталь делает историю ещё более драматичной: неизвестно, увидит ли ребёнок своего отца.
«Мистика какая-то»: позиция знакомой пропавшего.
В эксклюзивном интервью aif.ru знакомая семьи Раиса Михайловна заявила о мистике в истории исчезновения Асылханова.
«Три месяца прошло, и вообще тишина. Все везде обыскали, волонтёры подключались, и ничего. Вообще мистика какая-то», — сказала она.
Женщина провела параллель с другой загадочной историей, которая недавно всколыхнула Красноярский край, где бесследно исчезла семья Усольцевых. «Они, наверное, сбежали, улетели на вертолёте, если б погибли или медведь напал, то вещи бы остались… А что с Лёшей произошло?» — задаётся вопросом Раиса Михайловна.
Она отметила, что среди местных жителей ходили самые разные слухи. Одна из версий — Алексей мог вновь уехать в зону СВО.
«Думали, что на СВО снова уехал, эту версию тоже проверили. Карточка его нигде не засветилась. Вопрос, куда он мог исчезнуть, так и остаётся без ответа», — добавила она.
Действительно, банковские карты не использовались, билеты на поезда или самолёты не покупались, границу он не пересекал. Получается, что человек буквально испарился.
Криминалист Игнатов: «Шанс есть всегда».
Свою оценку ситуации в эксклюзивном комментарии aif.ru дал криминалист Михаил Игнатов. Он выразил осторожный оптимизм, подчеркнув, что надежда на возвращение пропавшего живым остаётся, хотя с каждым днём она угасает.
«Шанс есть всегда. Вот надо верить и знать, что всё будет нормально. У нас были случаи, когда мы находили людей спустя полгода, спустя 8 месяцев. Была история, когда ребёнка спасли даже спустя 10 месяцев. С каждым месяцем шансы, к сожалению, тают, но они есть», — объяснил он.
Криминалист отметил, что в истории с Асылхановым любая версия имеет право на существование, включая несчастный случай. Однако, по его мнению, основной версией должен быть именно криминальный след.
«Уже сообщалось о том, что он сел в машину добровольно, и они куда-то уехали. После этого его никто не видел. Поэтому тут версию несчастного случая я бы не рассматривал как основную, только как второстепенную», — заявил Игнатов.
По словам эксперта, ключевым моментом является то, что Алексей добровольно сел в автомобиль. Кто был за рулём, куда они поехали и что произошло дальше — остаётся главной загадкой. «Я бы всё-таки криминальный след смотрел, что куда-то с кем-то поехал и что там произошло, уже неизвестно. Тут надо следствию разбираться», — добавил он.
Эта версия подтверждается тем, что мужчина не взял с собой вещей, не предупредил родных и не оставил никаких записок. Если бы он планировал длительную поездку или побег, он бы подготовился. Однако супруга утверждает, что ничего подозрительного в действиях супруга перед его исчезновением не заметила.
Надежда остаётся, но ответов пока нет.
История с исчезновением Героя России Алексея Асылханова продолжает оставаться одним из самых загадочных происшествий в Кемеровской области. Сто дней без вестей — это критический срок, после которого шансы найти человека живым резко снижаются. Однако семья не теряет надежды, а криминалисты уверены, что разгадка кроется в событиях, произошедших в тот день, когда Алексей сел в чужую машину.