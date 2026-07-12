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За публичное оправдание терроризма осудили жительницу Иркутской области

22-летнюю жительницу Жигаловского района признали виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма в «Интернете».

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

«В сентябре 2022 года в публичном пространстве в сети “Интернет” девушка под одной из публикаций разместила текстовый комментарий, оправдывающий террористическую деятельность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что следователями СК были проведены необходимые следственные действия и лингвистическая судебная экспертиза.

Приговором суда местной жительнице назначено наказание в виде штрафа в 380 тысяч рублей. Она также лишена права заниматься деятельностью, которая связана с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, она не может быть администратором сайтов, форумов чатов в сети, срок — два года.