За публичное оправдание терроризма осудили жительницу Иркутской области

Приговором суда местной жительнице назначено наказание в виде штрафа в 380 тысяч рублей. Она также лишена права заниматься деятельностью, которая связана с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, она не может быть администратором сайтов, форумов чатов в сети, срок — два года.