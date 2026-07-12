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Полиция арестовала еще одного подозреваемого по делу об убийстве экс-парламентария

Британская полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего члена парламента Энн Уиддекомб.

Британская полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего члена парламента Энн Уиддекомб. Его обнаружили вечером 11 июля в графстве Саут-Йоркшир и доставили в отделение для допроса.

Тело 78-летней женщины с тяжелыми травмами нашли утром 9 июля в ее доме возле деревни Хейтор в графстве Девон. Медики констатировали смерть на месте, после чего полиция начала расследование убийства.

Ранее правоохранители задержали 26-летнего мужчину. Следователи не раскрывают предполагаемые роли фигурантов и не сообщают, были ли они знакомы с погибшей. Оба задержанных остаются под стражей, обвинения им пока не предъявлены.

Криминалисты продолжают осмотр дома и прилегающей территории. Полиция проверяет перемещения подозреваемых и собирает записи камер наблюдения.

Уиддекомб представляла Консервативную партию в Палате общин и занимала должность младшего министра внутренних дел. Следствие пока не связывает ее политическую деятельность с предполагаемым мотивом преступления.

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