Полиция арестовала еще одного подозреваемого по делу об убийстве экс-парламентария

Британская полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего члена парламента Энн Уиддекомб. Его обнаружили вечером 11 июля в графстве Саут-Йоркшир и доставили в отделение для допроса.
Тело 78-летней женщины с тяжелыми травмами нашли утром 9 июля в ее доме возле деревни Хейтор в графстве Девон. Медики констатировали смерть на месте, после чего полиция начала расследование убийства.
Ранее правоохранители задержали 26-летнего мужчину. Следователи не раскрывают предполагаемые роли фигурантов и не сообщают, были ли они знакомы с погибшей. Оба задержанных остаются под стражей, обвинения им пока не предъявлены.
Криминалисты продолжают осмотр дома и прилегающей территории. Полиция проверяет перемещения подозреваемых и собирает записи камер наблюдения.
Уиддекомб представляла Консервативную партию в Палате общин и занимала должность младшего министра внутренних дел. Следствие пока не связывает ее политическую деятельность с предполагаемым мотивом преступления.
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