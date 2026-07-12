Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сон с непотушенной сигаретой стал причиной пожара в Иркутской области

В селе Олонки на улице Красной звезда загорелся частный дом из дерева.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Олонки на улице Красной звезда загорелся частный дом из бревна. Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, пожар начался из-за того, что приятельница хозяйки уснула с непотушенной сигаретой.

«Окурок начал тлеть, из-за чего загорелся диван. Женщина проснулась и попыталась выйти на улицу, но дверь была закрыта снаружи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные спасли местную жительницу и передали её бригаде скорой помощи, от госпитализации в больницу она отказалась. Пламя ликвидировали пять пожарных с помощью двух единиц техники.

МЧС напоминает о том, что курение в жилом помещении опасно, место для этого необходимо оборудовать пепельницей. Уходя, необходимо убедится в том, что сигарета потушена, лучше всего залить её водой.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше