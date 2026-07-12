Сон с непотушенной сигаретой стал причиной пожара в Иркутской области

В селе Олонки на улице Красной звезда загорелся частный дом из бревна. Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, пожар начался из-за того, что приятельница хозяйки уснула с непотушенной сигаретой.
«Окурок начал тлеть, из-за чего загорелся диван. Женщина проснулась и попыталась выйти на улицу, но дверь была закрыта снаружи», — сообщает пресс-служба ведомства.
Пожарные спасли местную жительницу и передали её бригаде скорой помощи, от госпитализации в больницу она отказалась. Пламя ликвидировали пять пожарных с помощью двух единиц техники.
МЧС напоминает о том, что курение в жилом помещении опасно, место для этого необходимо оборудовать пепельницей. Уходя, необходимо убедится в том, что сигарета потушена, лучше всего залить её водой.