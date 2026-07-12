Вблизи Москвы сбиты пять БПЛА

Силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
МЧС сообщало, что в Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Ведомство также предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
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