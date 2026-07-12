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Вблизи Москвы сбиты пять БПЛА

Силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

МЧС сообщало, что в Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Ведомство также предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

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