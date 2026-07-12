Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП, предстанет перед судом

В январе 2025 мужчина за рулем Сузуки Эскудо, двигался по автодороге «Артем — Находка» в направлении Находки. В районе дома № 36а на улице Дальней в городе Фокино 33-летний водитель не снизил скорость на снежном накате на проезжей части, не справился с управлением и съехал в кювет.