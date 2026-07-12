Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП, предстанет перед судом

В январе 2025 мужчина за рулем Сузуки Эскудо, двигался по автодороге «Артем — Находка» в направлении Находки. В районе дома № 36а на улице Дальней в городе Фокино 33-летний водитель не снизил скорость на снежном накате на проезжей части, не справился с управлением и съехал в кювет.
В ДТП погиб 72-летний пассажир автомобиля. Было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Подсудимому могут назначить наказание от принудительных работ на срок до четырех лет до лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.