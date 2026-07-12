Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело мужчины нашли в Енисее в Красноярском крае

Трагедия случилась у деревни Барабаново.

Источник: Комсомольская правда

Тело мужчины обнаружили в Енисее в Красноярском крае. Все случилось у деревни Барабаново, информирует региональное управление МЧС.

По данным спасателей, всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировано два инцидента на водоемах.

В Емельяновском округе, в районе деревни Барабаново, из Енисея извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали случившегося.

А в Канском округе спасатели пришли на помощь трем женщинам, которые упали в реку Кан во время катания на сапбордах. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС призывают жителей края к осторожности: купаться можно только в специально отведенных местах, при использовании плавсредств обязательно надевать спасательные жилеты, а детей ни на минуту не оставлять без присмотра у воды.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше