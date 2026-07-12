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В Китае дорога рухнула под тремя машинами: есть погибший

В городском округе Чжанцзякоу на севере Китая произошло обрушение дорожного полотна.

В городском округе Чжанцзякоу на севере Китая произошло обрушение дорожного полотна. В образовавшийся провал провалились три автомобиля вместе с находившимися рядом людьми. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как в образовавшейся воронке лежат перевернутые машины, а на них стоят люди.

По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Спасатели вытаскивали пострадавших из провала с помощью лестниц и веревок.

Обстоятельства и причины обрушения пока не уточняются, ведется проверка.

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