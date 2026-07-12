Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов, которые направлялись на столицу. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны России уничтожены пять БПЛА, летевших на столицу, — написал он в МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.
11 июля в Грайвороне Белгородской области 13-летнего мальчика на велосипеде атаковал украинский беспилотник, у ребенка тяжелые ранения.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные ВСУ атаковали пассажирской автобус около поселка городского типа Старобешево, ранены девять человек.
10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.