Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.