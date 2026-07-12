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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще девять БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще девять БПЛА, которые направлялись на Москву. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще девять БПЛА, которые направлялись на Москву. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще девять дронов, летевших на Москву, — написал он в МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

11 июля в Грайвороне Белгородской области 13-летнего мальчика на велосипеде атаковал украинский беспилотник, у ребенка тяжелые ранения.

10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.

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