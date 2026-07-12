72-летний водитель без прав насмерть разбился в Забайкалье

В Забайкальском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого водителя. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, за рулем автомобиля Honda Fit находился 72-летний житель Ононского округа. Установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения и права управления транспортными средствами.
Предварительно, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии уточняются.
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