Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА в Ростовской области поврежден танкер

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили над регионом более 20 беспилотников. По его словам, атаке подверглись Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы и Таганрогский залив.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили над регионом более 20 беспилотников. По его словам, атаке подверглись Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы и Таганрогский залив.

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — написал губернатор.

Господин Слюсарь добавил, что обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон». Пострадавших нет. Движение на участке трассы в районе 885-го км перекрыто, а поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше