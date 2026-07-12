При атаке БПЛА в Ростовской области поврежден танкер

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили над регионом более 20 беспилотников. По его словам, атаке подверглись Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы и Таганрогский залив.
«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — написал губернатор.
Господин Слюсарь добавил, что обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон». Пострадавших нет. Движение на участке трассы в районе 885-го км перекрыто, а поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы.