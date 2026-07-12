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В Ростовской области из-за БПЛА перекрыта трасса М4 «Дон». Схема объезда

В Ростовской области из-за падения украинского беспилотника перекрыто автомобильное движение на 885-м километре (по направлению на юг) трассы М4 «Дон». Объезд осуществляется через поселок Тарасовский.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области из-за падения украинского беспилотника перекрыто автомобильное движение на 885-м километре (по направлению на юг) трассы М4 «Дон». Объезд осуществляется через поселок Тарасовский.

Об этом сообщил в МАХ-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Причиной введения временных ограничений стали фрагменты беспилотника, которые обнаружены на трассе М-4.

«Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы», — уточнил губернатор.

Атаке беспилотников противника ночью 12 июля подверглись Каменск-Шахтинский и Таганрог, а также Азовский, Неклиновский, Миллеровский и Тарасовский районы. Противник также атаковал торговые суда в Таганрогском заливе.

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован», — сообщил Юрий Слюсарь и отметил, что судно не перевозило нефтепродукты и потому угрозы загрязнения акватории нет.

Всего зенитчиками сбито свыше 20 БПЛА самолетного типа.

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