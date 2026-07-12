Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 14

Силы ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи Москвы уничтожены 14 БПЛА.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, уточнил Сергей Собянин. МЧС ранее сообщало, что в Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовали не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Ведомство также предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
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