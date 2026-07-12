Дипломаты России в Таиланде оказали содействие близким умершего актера Брейкина

Сотрудники генконсульства Российской Федерации в таиландской провинции Пхукет оказали помощь близким российского актера Дмитрия Брейкина, который скончался в возрасте 27 лет. Об этом в воскресенье, 12 июля, корреспонденту ТАСС сообщил генконсул России Егор Иванов.
— Официального уведомления таиландских властей о смерти гражданина РФ не поступало. В генконсульство обратились его близкие. Их проконсультировали о порядке необходимых действий для репатриации тела, — цитирует его агентство.
Дмитрий Брейкин перед смертью жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом 11 июля рассказала журналистам его мать Татьяна. По ее словам, состояние актера ухудшилось ночью 10 июля. Незадолго до этого он ушел от друзей и самостоятельно отправился в местный бар.
По предварительным данным, причиной смерти 27-летнего артиста стали желудочное кровотечение и впоследствии остановка сердца.
Брейкин родился в 1998 году, окончил СПбГУП. На его счету 19 проектов, среди которых «Ментовские войны», «Такси под прикрытием», «Охота на певицу», «Тюльпаны», «Морские дьяволы. Вектор атаки».