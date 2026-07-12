Дипломаты России в Таиланде оказали содействие близким умершего актера Брейкина

Дмитрий Брейкин перед смертью жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом 11 июля рассказала журналистам его мать Татьяна. По ее словам, состояние актера ухудшилось ночью 10 июля. Незадолго до этого он ушел от друзей и самостоятельно отправился в местный бар.