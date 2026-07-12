В семи российских аэропортах ввели временные ограничения

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Бугульма, Казань, Калуга (“Грабцево”), Нижнекамск (“Бегишево”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
«Аэропорты Самары (“Курумоч”) Ульяновска (“Баратаевка”), Ярославля (“Туношна”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
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