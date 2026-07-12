Тысячи грузовиков могли ежегодно вывозить опасный мусор из Франции в Испанию

Четырех человек задержали в Испании по делу о незаконной перевозке опасных строительных отходов из Франции. Следствие считает, что участники трансграничной сети ежегодно отправляли через границу тысячи грузовиков с отходами после сноса зданий, а затем нелегально закапывали их на испанской территории.
Расследование началось в 2022 году после выявления подозрительных потоков отходов между двумя странами. За четыре года правоохранители собрали сведения о структуре, которая могла организовывать перевозку материалов в обход установленных правил их обработки и утилизации.
В грузовиках находились измельченный пеноматериал, бумага, картон, древесина, пластик, полистирол, изоляционные материалы и другие отходы. Часть перевозимых веществ относилась к опасным и могла обладать канцерогенными свойствами. Вместо переработки на специализированных предприятиях их, по версии следствия, закапывали в землю.
Правоохранительные органы считают, что незаконное размещение отходов привело к загрязнению почвы, подземных вод и сельскохозяйственных участков в Испании. Подобная схема позволяла не оплачивать дорогостоящую обработку опасных материалов в соответствии с природоохранными требованиями.
В день операции силовики провели обыски по 24 адресам. Двадцать объектов находились во Франции, еще четыре — в Барселоне и прилегающих районах. Четверых предполагаемых участников сети задержали в Испании. В ходе обысков изъяли большое количество документов и электронных устройств.
В операции участвовали французское подразделение по борьбе с преступлениями против окружающей среды и здоровья населения, природоохранная служба Гражданской гвардии Испании и Агентство по отходам Каталонии. Europol обеспечивал обмен информацией, аналитическую и финансовую поддержку, а также направил своего специалиста на место проведения следственных действий.
По предварительной оценке, незаконная деятельность могла принести несколько миллионов евро. Следователям предстоит восстановить маршруты перевозок, установить полный объем вывезенных материалов, определить места их захоронения и проверить движение полученных средств. Задержанные пока остаются подозреваемыми, их вина судом не установлена.
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