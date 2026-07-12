Тысячи грузовиков могли ежегодно вывозить опасный мусор из Франции в Испанию

Четырех человек задержали в Испании по делу о незаконной перевозке опасных строительных отходов из Франции. Следствие считает, что участники трансграничной сети ежегодно отправляли через границу тысячи грузовиков с отходами после сноса зданий, а затем нелегально закапывали их на испанской территории.