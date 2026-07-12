Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване выросло до 113

Более ста человек пострадали на Тайване после прохождения тайфуна «Бави». По последним данным Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC), число получивших травмы достигло 113. Большинство обращений связано с падениями водителей скутеров и мотоциклов на дорогах.

Источник: Life.ru

Несмотря на масштаб стихии, информации о погибших и тяжело раненых не поступало. В целях безопасности власти эвакуировали свыше 14 тысяч жителей. Одновременно аварийные отключения оставили без электроснабжения более 234 тысяч домохозяйств.

Тайфун практически парализовал транспортное сообщение. Авиационные службы отменили около 1,2 тысячи рейсов, а морское сообщение с соседними островами и Китаем было временно прекращено. В общей сложности не состоялись 116 паромных рейсов.

К утру 12 июля погодная обстановка начала улучшаться. После того как метеорологическая служба сняла морское предупреждение о тайфуне, Центральный центр реагирования на чрезвычайные ситуации перевели на второй уровень готовности. Сейчас основные усилия сосредоточены на ликвидации последствий стихии.

По информации экстренных служб, в отдельных районах ещё сохраняются перебои с электроснабжением и связью. Жителям рекомендовали не возвращаться в свои дома до подтверждения их безопасности, а после возвращения провести санитарную обработку помещений для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Напомним, приближение тайфуна «Бави» к Тайваню привело к десяткам происшествий на острове. Стихия вызвала нарушения в разных районах острова, где зафиксировали несколько десятков связанных с непогодой инцидентов. Большинство обращений за медицинской помощью пришлось на людей, пострадавших во время подготовки к приходу тайфуна или попавших в аварии на велосипедах. На фоне приближения «Бави» власти организовали масштабную эвакуацию населения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше