Число пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване выросло до 113

Напомним, приближение тайфуна «Бави» к Тайваню привело к десяткам происшествий на острове. Стихия вызвала нарушения в разных районах острова, где зафиксировали несколько десятков связанных с непогодой инцидентов. Большинство обращений за медицинской помощью пришлось на людей, пострадавших во время подготовки к приходу тайфуна или попавших в аварии на велосипедах. На фоне приближения «Бави» власти организовали масштабную эвакуацию населения.