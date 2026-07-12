Камеры и забытые документы вывели полицию на убийцу бездомного

Незадолго до 23:00 Уоткис вернулся в клуб, где уже находился потерпевший. Следы на месте преступления показали, что мужчину избили в одной части помещения, а затем переместили. Около 23:40 камера сняла Уоткиса на Брокли-роуд. Он уходил от здания и несколько раз оглядывался в его сторону.